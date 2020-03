Les dones d'Arran es pronuncien sobre els casos de masclisme a l'esquerra independentista

"Som conscients que la gestió que s'ha fet dels casos d'agressions denunciats no sempre ha estat correcta i que ha comportat que algunes deixessin la militància". Les dones de l'organització de l'esquerra independentista Arran s'han pronunciat sobre els casos de masclisme denunciats a la xarxa a través del hashtag #MatxisEI, que interpel·la directament col·lectius polítics com el seu.



A través d'un comunicat, les dones d'Arran aplaudeixen totes aquelles dones "valentes" que han volgut explicar la seva experiència, denunciar el seu cas o reclamar millores a través de les xarxes socials. Les militants assenyalen que els protocols d'organitzacions com la seva "són imperfectes" però que els han anat construint per garantir d'un espai protegit a totes aquelles dones que formin part del col·lectiu, a més de totes aquelles que vulguin denunciar o protegir-se. Tot i això, Arran també reconeix problemes interns.

📝 Comunicat de les dones d'@Arran_jovent en relació a les denúncies d’agressions masclistes de militants de l’Esquerra Independentista. #MatxisEI pic.twitter.com/hqyGxjE7H5 — Arran (@Arran_jovent) March 2, 2020

"Som conscients de la quotidianitat amb què les agressions es donen en el si de la nostra organització", assenyalen en format d'autocrítica les dones d'Arran. Amb això, consideren provat que les agressions masclistes "són transversals" però "no són excusa" per no posar-hi fil a l'agulla.Elles mateixes demanen acabar amb "les figueres intocables" de les organitzacions de l'esquerra independentista, seguir treballant per teixir protocols més forts i mantenir el feminisme com a una eina de canvi social i polític."El tio es movia per espais de l'EI, però tot i ser un "home deconstruit" i conscient em vaig sentir obligada a tenir relacions sexuals amb ell". "Un dels pavos que més violència ha exercit sobre mi era regidor de la CUP al Maresme. Encara recordo quan es va enfadar amb mi per no voler-li menjar la polla." Aquests són alguns dels casos que es poden trobar rere el hashgtag #MatxisEi i que les darreres hores ha aglutinat centenars de dones denunciant situacions de masclisme viscudes a l'entorn de l'esquerra independentista.

Un cop vaig haver-li de menjar la polla a un tio perquè, tot i que prèviament ja li havia donat el meu consentiment, em va deixar de venir de gust estar amb ell. Tot i així vaig seguir per por a dir-li que no. Estavem sols en un carrer fosc sense sortida.#MatxisEI — Clara (@rrrrrovell) February 29, 2020

De fet, un dels pavos que més violència ha exercit sobre mi era regidor de la CUP al Maresme. Encara recordo quan es va enfadar amb mi per no voler-li menjar la polla. Oju si vaig viure com una victòria que baixés del cotxe tot mosca. #MatxisEi — Helena Huguet (@helena_huguet) March 1, 2020

El tio més rematadament d’esquerres, indepe i combatiu em controlava la roba, els amics i m’olorava l’alè en arribar a casa per si havia begut. M’amenaçava amb bronques si no follàvem.

Ser d’esquerres i un puto masclista no són coses excloents. #MatxisEI — Beans McPèrnils (@BeansMacca) March 1, 2020

començo: fa un temps, de festa, ens vam fer uns petons amb un noi que es movia per diferents espais de l'EI, i al cap d'uns dies de xerrar em va convidar una nit de festa al seu poble. aquella nit vaig beure massa (molt de l'acohol pagat per ell) i no en recordo res. #MatxisEI https://t.co/gHgWoIcU2y — Juliana (@julianacanet) February 29, 2020

Passar per #MatxisEI i veure com els protocols no són suficients i encara hi ha moltíssima feina a fer per tenir espais segurs. Gràcies a les que l'heu omplert. Gràcies @julianacanet per començar a visibilitzar aquesta realitat. — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) March 1, 2020

Des de comentaris discriminatoris encoberts fins a situacions d'agressions sexuals. La iniciativa, que apareix just a les portes d'un nou 8 de març, pretén portar el famós #Metoo als entorns dels moviments d'esquerra per reivindicar que el masclisme també "esta present" en aquells espais considerats com a "segurs".Més enllà de visibilitzar una realitat fins ara silenciada, un altre dels objectius d'aquesta campanya és aconseguir que els partits revisin i millorin els seus protocols interns en relació a les violències masclistes. De fet, l'exdiputada de la CUP Mireia Boya, que va deixar la militància per les situacions d'assetjament viscudes dins del partit, se n'ha fet ressò i hi ha mostrat el seu suport:

