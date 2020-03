ERC no tem l'efecte Perpinyà

ERC no pensa renunciar al diàleg com a pedra angular de la seva proposta estratègica. Ni la capacitat de convocatòria demostrada per Carles Puigdemont aquest cap de setmana a Perpinyà ni el fet que s'hagi evidenciat que hi ha una part de l'independentisme que menysté la taula de negociació amb el govern espanyol ha provocat que els republicans es moguin del seu plantejament. Aquest dilluns, el partit d'Oriol Junqueras ha sortit a refermar-se en la seva aposta: mobilització al carrer, sí, però sit and talk, també. Ha estat la portaveu i secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, l'encarregada de verbalitzar aquest dilluns que seria "irresponsable" renunciar a un d'aquests dos elements. De portes endins, els republicans no amaguen que van encaixar amb incomoditat que dirigents com l'exconsellera Clara Ponsatí digués directament que l'espai d'interlocució amb el govern espanyol era una "enganyifa" . També que hi haguessin alguns xiulets contra la taula de diàleg. Tot i això, els republicans pensen mantenir el rumb que durant el 2019 els ha donat rèdits electorals amb les dues victòries a les eleccions espanyoles i a les municipals."Com més força tinguem al carrer, més força tindrem a la mesa de negociació", ha insistit Vilalta, tot puntualitzant que considera un "error" que s'intenti contraposar la mobilització i el diàleg. Els de Junqueras interpreten que des de Junts per Catalunya (JxCat)n es busca "erosionar-los" de cara a les pròximes eleccions per la via de posar de manifest que la taula no serà efectiva per la falta de voluntat del govern espanyol davant la reivindicació de l'autodeterminació i l'amnistia. Però consideren que el fil argumental de l'acte de Perpinyà ha provocat que aflorin "les contradiccions" que conviuen en l'espai de JxCat i dins del qual Puigdemont abandera la confrontació.Si bé Puigdemont ha reclamat no renunciar "mai" a la via unilateral i va obviar en el seu discurs la taula mentre que Ponsatí la va desacreditar directament, és el president de la Generalitat, Quim Torra, qui ha liderat la posada en marxa de la interlocució amb Pedro Sánchez. "Nosaltres tenim clara la nostra estratègia. En tot cas són ells els que s'hauran d'aclarir", sostenen entre la cúpula republicana, que apunten que JxCat, a més de tenir pendent la seva reordenació, té un "caos" sobre la línia política a seguir. Si és per ERC, ha dit Vilalta, la taula de diàleg que "alguns van donar per impossible" i que finalment ha començat a caminar, "no fracassarà".Això no vol dir, però, que des d'ERC no siguin conscients del gran filó electoral que té Puigdemont dins de l'independentisme i les dificultats per competir-hi i, per tant, de com de complexos seran els comicis per molt que les enquestes els pronostiquin una victòria. A la seu de Calàbria donen quasi per fet que tornarà a encapçalar la llista de JxCat encara que el candidat efectiu sigui un altre dirigent, i analitzen amb lupa l'efecte que això pugui tenir en els resultats. El botó electoral només està en mans de Torra -i, en tot cas, del Tribunal Suprem amb la sentència sobre la inhabilitació-, i els republicans donen per descomptat que el premeran quan JxCat cregui que pot tenir més el vent a favor.El camí fins aquell moment entenen que serà costerut i la taula de negociació més sotmesa a turbulències a mesura que s'acosti la data. De l'acte de Perpinyà, els republicans en prenen nota tot constatant que encara hi ha un gruix important de l'independentisme necessitat del discurs èpic per sobreposar-se al xoc de la presó i l'exili. I, al mateix temps, els sondejos apunten que el marge de creixement electoral està en les capes de la població partidàries d'una resolució del conflicte polític per la via dialogada. És per aquest motiu que ERC transita per la defensa aferrissada de la taula i, al mateix temps, segueix vinculat -en paraules de Vilalta- a "la demostració enorme" de l'independentisme i la "rellevància del simbolisme" a Perpinyà, on tanmateix van enviar una delegació discreta i sense els principals dirigents de la cúpula.Instal·lats en una dinàmica de defugir els retrets a JxCat, dirigents d'ERC temen quedar permanentment sotmesos a una estratègia de desgast en els pròxims mesos, especialment quan s'acosti l'hora de votar els pressupostos generals de l'Estat. Al mateix temps, però, creuen que Torra "ho té molt difícil" per aixecar-se de la taula de diàleg. Això sí, la lectura que fan és que els efectes de les picabaralles dels dos grups al Parlament i que han anat in crescendo als plens cada vegada "es cremen més ràpid". El pla és minimitzar les rèpliques públiques. Un veterà dirigent ho resumia així fa unes setmanes: qui trenca els plats és qui sol ser castigat a les urnes. I sota aquesta lògica pensa ERC trampejar els mesos de legislatura que queden.

