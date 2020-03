VÍDEO Ferreras respon als atacs d'Álvarez de Toledo: «És una especialista de la manipulació»

La portaveu del PP al Congrés dels Diputats, Cayetana Álvarez de Toledo, ha tornat a ser protagonista d'una esbroncada als mitjans de comunicació. En aquest cas, la dirigent popular s'ha enganxat amb Antonio García Ferreras, presentador del programa Al Rojo Vivo de La Sexta.

Tot plegat ha començat aquest dilluns al matí durant una entrevista a Onda Cero, la ràdio que pertany a Atresmedia, el mateix grup de comunicació que La Sexta. Allà, Álvarez de Toledo ha dit que la cadena de televisió "fa negoci amb l'erosió dels valors de la democràcia". "La Sexta treballa per la destrucció de la democràcia", ha afegit.Al cap d'unes hores, Ferreres ha respost a Álvarez de Toledo en directe. "Les seves amenaces i mentides no ens fan por", ha expressat el periodista. "Seguirem fent el que considerem que hem de fer; no li demanarem permís (a Álvarez de Toledo), perquè ella és una especialista de la manipulació", ha sentenciat el presentador.Al gener, la portaveu del PP al Congrés ja va ser protagonista d'un enfrontament verbal amb la premsa. En una entrevista al programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser, la diputada va recriminar a la periodista Àngels Barceló que es referís a la dreta espanyola com una "jauría hambrienta" (gossada afamada). "M'ha dit gossa", va exclamar Álvarez de Toledo.Barceló es va defensar argumentant que la paraula jauría (gossada) també pot fer referència a un col·lectiu que persegueix amb acarnissament una persona o un grup. La diputada popular va agrair el matís, però en intentar replicar, Barceló va donar per acabada la conversa.

