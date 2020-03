Corregir exàmens amb mems: l'original mètode d'un professor de matemàtiques es fa viral

L'ús dels mems és cada vegada més estès. Tant, que fins i tot ha arribat a escenaris tan rigorosos com el món acadèmic. L'últim cas és el que ha protagonitzat l'usuari de Twitter @pablopaivapmp, un professor de matemàtiques amb un mètode de correcció molt particular.



El docent ha penjat diverses imatges on apareixen una sèrie d'exàmens corregits amb mems. La publicació ja s'ha fet viral i acumula més de 8.500 retuits i més de 95.000 agradaments.

Se termina Febrero, arrancan las clases... y cómo olvidarme de la vez que corregí exámenes con memes pic.twitter.com/k5NciDtmv7 — Paivs📐 (@pablopaivapmp) February 29, 2020

El professor també ha aprofitat la publicació per agrair el bon encaix que han tingut les imatges a la xarxa i ha demanat als alumnes que tinguin "paciència" amb els seus professors. "Estudiïn ciències, ho necessitem", ha escrit.

