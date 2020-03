VÍDEO «Operación Triunfo» prohibeix als concursants xocar les mans amb el públic pel coronavirus

Hablan de las firmas de mañana.



Andrea: "Seguramente no podréis dar besos. La configuración de este año es que el espacio entre la persona y vosotros es bastante lejos"#OTDirecto28F pic.twitter.com/3zagHZ3LWK — Jawy (@thejawy) February 28, 2020

Operación Triunfo pren mesures per evitar els contagis de coronavirus. El programa musical i reality show de RTVE ha decidit adoptar diverses directrius perquè els concursants tancats a l'Acadèmia del programa no es puguin contagiar amb el virus que ja ha infectat centenars de milers de persones a tot el món. Una de les mesures ha estat prohibir als concursants xocar les mans amb el públic durant les gales, un dels moments històrics i estrella de les retransmissions en directe.Aquest diumenge, durant la gala 7 de l'edició de 2020, ja es va poder veure que els concursants, en passar per la passarel·la, no xocaven les mans amb el públic que tenien a prop. Centenars de fans van fer-se ressò d'aquest fet a les xarxes socials i Tinet Rubira, director de la productora Gestmusic, va confirmar que es tractava d'una de les mesures de seguretat contra el coronavirus.Els concursants van sortir aquest cap de setmana passat per primer cop de l'acadèmia d'OT en una de les jornades amb més èxit de cada edició, la jornada de signatures. Barcelona, Madrid, Sevilla i València van ser les seus on els fans van poder trobar-se per primer cop amb els concursants fora del programa i des de la direcció es van demanar diverses mesures de seguretat als assistents.

