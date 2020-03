​Iqoxe avançarà el cost de reparar les cases afectades per l'explosió de la petroquímica que no tenen assegurança

L' empresa química Iqoxe ha assegurat que avançarà els diners de les reparacions dels immobles que no tenen assegurança i que van quedar afectats per l 'explosió a la petroquímica de Tarragona el passat 14 de gener . En un comunicat, la companyia ha explicat que ha tancat un acord amb els representants veïnals i l'Ajuntament de Tarragona per tal de fer les obres com més aviat, millor.L'empresa confia que, un cop hagi finalitzat el procés judicial, la seva assegurança li retorni els diners. En la nota, Iqoxe també ha apuntat que inicialment es farà càrrec de les tasques de desenrunament i neteja de l'edifici de Torreforta que va rebre l'impacte de la planxa metàl·lica que va causar la mort a una persona, així com dels lloguers dels desallotjats.Des de l'Associació de Veïns de Bonavista van apuntar que només en aquest barri hi havia vora 200 famílies amb desperfectes a les llars . Els veïns denunciaven la desatenció de l'asseguradora i reclamaven a l'empresa mesures immediates.

