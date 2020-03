Una investigadora de la UdG denuncia discriminació masclista per part dels seus superiors

Per fi, un cop vençuda la por, m’atreveixo a explicar la situació que he viscut a la @univgirona durant els darrers anys, una situació que ha acabat, de moment, amb 17 anys de carrera científica. Poder-ho expressar públicament és alliberar-me i quedar amb pau amb mi mateixa [FIL] pic.twitter.com/EFXJ1t2fb3 — Eva Bussalleu Muntada (@EvaBussaMu) March 2, 2020

Una investigadora d'un grup de recerca de la Universitat de Girona (UdG) ha denunciat que el director del grup i un company de feina l'han "aïllada, menystinguda i discriminat" de forma masclista durant anys. La dona ha afirmat que durant el dia a dia els dos homes no li dirigien la paraula, li negaven l'accés a recursos i la informació.

A més, ha assegurat que "feia anys" que l'estaven forçant a "abandonar la plaça" i al final l'han acomiadat perquè el seu lloc va sortir a concurs públic i el va guanyar el company que la discriminava. La investigadora ha denunciat el cas a través de les xarxes socials. La UdG ha assegurat que n'està al cas i que treballa per aplicar els protocols establerts quan es produeixen conflictes laborals.

A banda d'això, la investigadora detalla que en molts congressos a altres països, els dos homes li impedien accedir a recursos per pagar-se els vols i també les acreditacions i per això acabava posant els diners de la seva butxaca. També explica que l'ignoraven en públic o no li presentaven les noves incorporacions. A banda, la dona afirma que li negaven dirigir tesis doctorals.

El punt culminant va ser en el moment en què va sortir a concurs públic la plaça que ocupava la investigadora. En aquest punt, el director del grup li va assegurar que el seu company que també la discriminava no s'hi presentaria, però no va ser així. Al final, ell s'hi va presentar i va aconseguir la plaça, tot i que la dona assegura que aquest "no va haver d'acreditar res" i creu que el procés "estava tot lligat i ben lligat", ja que el tribunal estava format "només per homes" sense cap vinculació amb la UdG, una cosa poc habitual.La dona, que ha fet pública la situació a través de les xarxes socials, no ha precisat ni el departament on treballava ni el nom de les persones que, segons denuncia, l'han discriminat durant aquests anys.Davant d'aquesta situació, la Universitat de Girona ha assegurat a l'ACN que és coneixedora d'aquest cas i que ja està aplicant els protocols establerts quan es produeixen conflictes laborals. De tota manera, asseguren que aquests processos requereixen confidencialitat fins a la seva resolució. Segons informa Ràdio Girona – Cadena SER ja s'haurien pres mesures cautelars.La investigadora també ha fet una crida a altres dones vinculades amb l'àmbit acadèmic que hagin viscut situacions similars que denunciïn els seus casos.

