Les jugadores del CN Terrassa reben les medalles de subcampiones de Copa en un racó i en bosses de plàstic

@wpterrassa sólo ha de merecer elogios por sus extraordinarias Copas del Rey y de la Reina. Aclararemos lo de las medallas. Comprendo el malestar por esta incidencia protocolaria y pido disculpas. Nada ha de enturbiar el espectáculo de WP vivido en un marco incomparable — F. CARPENA PÉREZ (@FERNANDOCARPENA) March 1, 2020

Les piscines del CN Sabadell, a Can Llong, van acollir per primera vegada les edicions masculina i femenina de la Copa de waterpolo. Les competicions han destacat per un gran paper de les dues seccions del CN Terrassa, que han arribat a les dues finals. Tot i així, un error de protocol en l'entrega de medalles va fer indignar a la directiva i tècnics del club egarenc.En categoria masculina, el CN Terrassa va caure derrotat a la final contra el gran favorit, l'Atlètic Barceloneta, per un clar 12-6. Poc abans, les amfitriones guanyaven 9-8 als penals a les egarenques , després d'un ajustat 5-5 durant el temps reglamentari. Tot i així, un error de protocol va tacar la gran actuació de les noies de Xavi Pérez.La polèmica va arribar un cop acabada la final femenina, i és que les medalles que acreditaven l'equip egarenc com a subcampió, van ser entregades a les jugadores en bosses de plàstic, fora del podi i en un racó de la piscina. Posteriorment i a mode de protesta, l'equip masculí del club no va recollir les seves medalles.Els fets van provocar una gran indignació a la delegació del Club Natació Terrassa. Per això, Jordi Martín, president del club, va catalogar l'escena d' "injusta". A més va destacar que "s'havien donat catorza medalles en menys d'un minut". En aquesta direcció, el màxim dirigent egarenc va afirmar que el CNT "s'ha de fer valdre" i va avisar "que cadascú prengui nota pel futur", per seguir posant en valor el subcampionat aconseguit pels dos equips.Fonts internes del club consultades perexpressen el seu malestar i desconentament pels fets i celebren que "ho hagi vist tothom". En aquesta direcció, apunten que el club està considerant l'elaboració d'un comunicat per denunciar-ho.D'altra banda el tècnic de l'equip masculí, Didac Cobacho, va deixar palesa la seva desaprovació amb els fets a través del seu compte de tuiter, on va comentant que el CN Terrassa "no s'ho mereixia" tenint en compte el mèrit esportiu d'ambdues seccions. Al cap d'uns minuts, Fernando Carpena, president de la Federació Espanyola de Natació -i de waterpolo- va contestar-lo per la mateixa xarxa social expressant la seva comprensió pel malestar del club egarenc i demanant disculpes, tot indicat que aclaririen "el tema de les medalles".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor