El responsable de la Guàrdia Civil a Barcelona l'1-O es fa l'orni davant del jutge

L'advocat dels ferits de l'1-O al Bages, David Casellas, ha criticat que el cap de la comandància de Sant Andreu de la Barca i responsable de l'operatiu a la província de Barcelona, que aquest dilluns ha declarat davant el jutge, hagi intentat defugir qualsevol responsabilitat.Malgrat la seva condició de testimoni l'obligava a contestar totes les parts, Casellas ha explicat que la declaració del tinent coronel ha estat "poc col·laboradora" i amb una actitud "obstaculitzadora". Segons el lletrat, el tinent ha emprat expressions de l'estil "no me'n recordo" o "no ho sé" de manera recurrent. A més, ha assegurat que ell només va dirigir l'operatiu de manera "general" i que era cada responsable de zona qui havia de "concretar" les actuacions.L'advocat dels ferits de l'1-O al Bages, David Casellas, ha criticat l'actitud "obstruccionista" del tinent coronel de la Guàrdia Civil durant la declaració com a testimoni d'aquest dimarts. Segons el lletrat, el tinent ha contestat les preguntes de totes les parts "de manera molt selectiva" i ha intentat justificar-se "com si tot hagués funcionat perfectament". També ha apuntat que en moltes ocasions ha respost que no recordava qüestions "que pel seu càrrec de coordinador global hauria d'haver conegut". "Això ha estat molt evident", ha afegit.Malgrat això, Casellas ha destacat que s'ha pogut arribar a una sèrie de conclusions "interessants". Com per exemple que els brífings que ell dirigia només hi van participar els responsables de cada operatiu i també algun membre de la policia judicial. Segons Casellas, es va despatxar de manera "molt general" què s'havia de fer als col·legis electorals. A partir d'aquí, ha explicat, "el tinent ha dit que corresponia al responsable de cada operatiu organitzar el seu grup".Sobre qüestions com l'ús de la força i els seus límits o la identificació que havia de lluir visible cada agent, Casellas ha explicat que màxim responsable ha dit que cada policia "havia de saber per ell mateix on estaven els límits". En aquest sentit, ha afegit, "no hi va haver cap coordinació concreta que permetés als agents actuar de manera congruent amb la normativa". Per Casellas, "si realment hi va haver manca de coordinació i de directrius concretes sobre què s'havia de fer, això hauria de comportar conseqüències quan, a més, l'actuació va provocar tants ferits".En relació a les persones ferides, el tinent coronel ha dit no tenir coneixement que s'hagués causat cap ferit. "Ni durant l'1-O, ni tampoc després". És per aquesta raó, ha dit el coronel, que no ho va reflectir en cap dels informes que va signar. "Quan se li ha ensenyat els vídeos que tothom ha pogut veure sobre les actuacions de l'1-O i que efectivament eren les causants de les lesions, en la majoria els casos ha dit que no en tenia coneixement". "És molt peculiar que una persona que ocupa el càrrec que ell ocupa no en sabés res", ha dit Casellas.L'agent de la Guàrdia Civil ja havia estat citat prèviament, però l'anterior magistrada que portava el cas ho va acabar desestimant. Ara, amb el canvi de jutge, s'ha acceptat el recurs presentat per la defensa dels ferits i s'ha decidit reobrir la investigació per les càrregues policials de l'1-O al Bages.La declaració davant el Jutjat d'Instrucció número 2 de Manresa del tinent coronel de la Guàrdia Civil ha començat cap a les 11 del matí i s'ha allargat fins les 3 de la tarda.Aquesta nova jutge també és la que ha acordat reobrir la investigació, i permetrà que l'exregidor de Sant Joan de Vilatorrada i pallasso, Jordi Pesarrodona, pugui declarar com a víctima per les càrregues policials a l'escola Joncadella. Pesarrodona està citat a finals de mes, el 25 de març.David Casellas també ha avançat que les càrregues policials de l'1-O a Castellgalí arribaran al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). La magistrada que instruïa el cas que va provocar 16 ferits a Castellgalí va decidir arxivar la causa la primavera de l'any passat i en va descartar que hi hagués excés policial.

