Suspesa la segona «mascletà» de les Falles pel fort vent

La "mascletà" prevista aquest dilluns a la Plaça de l'Ajuntament de València dins del calendari de les Falles de 2020 ha estat suspesa pel fort vent que bufa a la ciutat i en altres punts de la Comunitat Valenciana, segons ha confirmat el consistori a través de les seves xarxes socials.El tret, el segon de les festes d'enguany, estava a càrrec de la Pirotècnia Tamarit i anava a tenir lloc, com marca la tradició fallera, a les 14.00 hores.Aquesta "mascletà" anava a estar dedicada als nens i les nenes víctimes de l'accident nuclear de Txernòbil, concretament a la Fundació Junts Per La Vida que enguany commemora els 25 anys des del primer acolliment de nens i nenes de la zona, ha detallat el consistori en un comunicat.El regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, ha destacat la "il·lusió" que tenia Pirotècnia Tamarit per poder disparar per primera vegada a la plaça de l'Ajuntament. Alhora que s'hauria d'haver disparat la "mascletà", juntament amb les Falleres Majors de València, Consol Llobel i Carla García i les seves corts d'honor, ha baixat a la plaça per saludar i donar ànims a tot l'equip."És poc habitual que el vent ens obligui a suspendre una "mascletà" però ha estat així aquesta vegada. Ens hem compromès a intentar buscar una nova data perquè puguin complir el seu somni i disparin una" mascletà 'en aquesta plaça, que és la catedral de la pirotècnia ", ha manifestat Galiana.L'Ajuntament de València ha lamentat les molèsties que hagi pogut causar aquesta suspensió. Des de primera hora d'aquest dilluns el consistori estava pendent de l'evolució de vent per determinar si es mantenia la "mascletà" d'aquesta jornada o si se suspenia com a mesura de seguretat per aquesta situació meteorològica.La segona "mascletà" del mes de març la dispararà aquest dimarts la debutant Pirotècnia Drac de Villena, fundada el 2012. José María Enríquez i José Luis Matoses, dos dels tres socis fundadors i amb experiència en empreses com Caballer i Brunchú, han dissenyat una "mascletà"que tindrà el seu moment digital, un bombardeig des de vuit punts de la plaça de l'Ajuntament i el material serà 99% de producció pròpia.Cal destacar que el 2013 Pirotècnia Drac va guanyar el primer Premi de mascletaes Festes de la Magdalena a Castelló. Així mateix, s'han disparat en el Concurs d'Alacant de Fogueres de Sant Joan, cinc anys la "mascletà" i tres anys els castells de focs.Un total de deu ciutadans i ciutadanes, elegides per sorteig, presenciaran des del balcó de l'Ajuntament la "mascletà" de la jove pirotècnia alacantina. En ell compartiran l'espectacle amb l'alcalde de València, Joan Ribó, i les Falleres Majors, Consuelo Llobell i Carla García, i la seva cort d'honor.Un balcó en què també estaran integrants de la Junta Local Fallera d'Alaquàs; l'Associació de Víctimes de Metro; el nou cronista de la ciutat, Vicent Baydal; i el president de Porcelanosa, Manuel Colonques.A més, es realitzarà la presentació del vídeo de falles d'enguany en col·laboració de la Delegació de Cultura Festiva amb la Diputació. També estarà present Azzarello, el guionista de "Joke" i "100 bales", un dels autors de còmic més reconeguts mundialment, present aquests dies al Saló de Còmic de València 2020 que se celebra a Fira València.

