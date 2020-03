Les 26 propostes de Docents per la República per «assolir la normalitat lingüística» del català

La plataforma Docents per la República ha publicat aquest dilluns un document que recull un total de 26 propostes amb l'objectiu d'"assolir la normalitat lingüística a l'escola catalana". Segons aquesta organització que reuneix més de 2.000 professors de Catalunya, "la Generalitat mai ha arribat a implementar de manera efectiva a l'escola catalana el sistema de conjunció lingüística".



Des de la plataforma assenyalen que l'escola constitueix "un factor necessari" per assolir la plena competència lingüística en català i consideren que el paradigma actual "fa bandera d'un bilingüisme social asimètric". "De l'únic que es tracta és que la llengua per defecte sigui la catalana", afegeix el grup a través d'un comunicat.

La primera proposta redactada per Docents per la República es basa en "garantir els criteris d'avaluació en la matèria de català [...] per a servir-se amb plena naturalitat d'aquesta llengua en la vida quotidiana".Els docents també creuen que la competència lingüística en català no es dóna en tot el professorat i, per tant, defensen que la llengua sigui "un eix central" en la formació de futurs metres i no "una matèria més". "Cal incidir en la qualitat de l'expressió a tots els nivells i en les actituds", argumenten.Però l'ús del català va més enllà dels professors. Des de Docents per la República també defensen que la llengua ha de ser utilitzada de forma "sistemàtica i assertiva" per part de la resta de treballadors que formen part de la comunitat escolar, siguin monitors de menjador, vetlladors o personal d'administració i serveis.A banda, el grup de professors creu "convenient" que tots els centres d'ensenyament creïn una Comissió de Normalització Lingüística (CNL) que, assessorada des de l'Administració, "estudiés quina és la situació sociolingüística del centre i del seu entorn i identifiqués quins són els punts febles que dificulten la normalització de l'ús del català entre l'alumnat".L'existència de materials audiovisuals en català també és una eina "imprescindible" per aquest grup de professors. "El doblatge de documentals, pel·lícules i sèries i la subtitulació de presentacions i vídeo breus haurien de centrar gran part dels esforços i dels recursos d'una Administració catalana realment amoïnada pel futur de la llengua", defensen des de la plataforma.És per això que consideren "un objectiu estratègic fonamental" que plataformes com HBO o Netflix emetin produccions en català o doblades en català. A més, creuen que "caldria disposar d'una plataforma en línia de franc i de fàcil accés amb contingut de la Filmoteca de Catalunya i que hauria de ser ben coneguda pel personal docent".

Proposta DxR Normalitat Lingüística by naciodigital on Scribd

