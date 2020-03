Maten a trets 34 daines al Pallars Sobirà

Els Agents Rurals investiguen la mort de 34 daines, abatudes a trets, al Pallars Sobirà. La massacre va tenir lloc la nit del 25 al 26 de febrer. L'autor o els autors no van aprofitar cap part dels animals, fet dona força a la hipòtesi que es tracta d'un acte furtiu i vandàlic. "Que no hi hagi cap aprofitament d'una espècie com aquesta és molt estrany", expliquen fonts del cos d'Agents Rurals aLa trentena de cadàvers de les daines estaven repartits, a tocar de la carretera, al llarg d'uns 17 quilòmetres, entre els municipis de València d'Àneu i Llavorsí. El dimecres 26 al matí, la presència inusual de voltors a la zona va alertar els veïns, que van avisar les autoritats.En aquests moments hi ha una investigació oberta dels Agents Rurals, que busquen esclarir els fets i localitzar el o els responsables. A banda, també s'han obert diligències penals al jutjat de Tremp per un presumpte delicte contra la fauna que no només podria comportar penes de multa, sinó també de presó.

