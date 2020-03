L'Ajuntament desconeix què passa darrere la persiana del 20% dels locals a Barcelona

Barcelona desconeix l'activitat darrere la persiana d'un 20% de locals censats a la ciutat. Segons ha explicat aquest dilluns el mateix Ajuntament, dels 80.553 locals censats n'hi ha 16.193 (un 20,1%) que tenen la persiana baixada en horari comercial i no hi ha cap cartell que identifiqui l'ús que es fa del local o si aquest està en venda o lloguer. "No tenim informació, no sabem si és un local actiu d'oci nocturn, un magatzem o té altres usos", ha admès Anton Queralt, coordinador de l'Estudi de les Activitats Comercials a Barcelona 2019.El que sí que s'ha constatat és que del total de locals censats, n'hi ha 61.558 que són establiments actius de planta baixa. Aquesta dada suposa un increment de 1.293 comerços respecte les dades del 2016.Per altra banda, baixa el nombre de locals buits, que passa de 4.745 el 2016 als 2.602 el 2019. Actualment, els buits suposen un 4% del total i han estat identificats com a tal després de constatar que el local estava en obres, en venda o en procés de lloguer en el moment de la visita de tècnics municipals.Per contra, creix el nombre de locals dels quals se'n desconeix l'ús o activitat. Mentre que ara són més de 16.000, fa tres anys eren pocs més de 13.000.Dels 61.558 locals actius, la majoria són locals de serveis (33.400), seguit de comerços (22.010) i altres usos (la resta), com ara industrials o d'equipaments.En el sector serveis té un gran pes la restauració, ja que el 33,4% són bars, restaurants i serveis d'hoteleria. Un altre 40% correspon a un grup heterogeni d'establiments que inclouen aparcaments, serveis de transport, locutoris, perruqueries o agències de viatge, entre altres.Un de cada deu locals comercials són comerços alimentaris i un de cada cinc pertany al sector de la restauració.La ciutat té quasi quatre comerços per cada 100 habitants, una "gran densitat comercial". La gran majoria d'establiments comercials i de serveis (el 56,27%) es concentren als districtes de l'Eixample, Sant Martí, Ciutat Vella i Sarrià-Sant Gervasi.El 94,5% dels comerços i serveis de Barcelona de planta baixa es troben a peu de carrer, el que suposa 2.069 establiments comercials més a peu de carrer respecte 2016. La resta s'ubiquen en mercats municipals, centres comercials o galeries.

