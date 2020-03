Troben fulles d'afaitar en un sorral d'un parc infantil de Sabadell

‼ La @PoliciaSabadell tanca l'accés al Parc Infantil de la Plaça de l'Assemblea de Catalunya per inspeccionar la zona després que aquesta tarda s'hagin localitzat restes de fulles d'afaitar entre la sorra. CIVISME SIUSPLAU pic.twitter.com/Qv8VDi1fsf — Dídac Medina/❤ (@didacmedinasbd) February 29, 2020

La Policia Municipal de Sabadell está investigant qui és el responsable o els responsables de l'abocament de fulles d'afaitar en el sorral del parc infantil que hi ha a la plaça de l'Assemblea de Catalunya.La zona ha estat clausurada i acordonada per una cinta policial durant tot el cap de setmana. Així estarà fins que s'acabi la revisió exhaustiva del lloc i s'asseguri que ja no queden més elements dins el parc i es està garantida la seguretat.

