Rivera anuncia el seu fitxatge pel despatx d'advocats Martínez Echevarría

L'expresident de Ciutadans, Albert Rivera, ha anunciat aquest dilluns el seu fitxatge pel despatx d'advocats madrileny Martínez Echevarría, en el càrrec de president executiu per a Espanya i Portugal. Rivera, en roda de premsa, ha confirmat la informació sobre la seva nova feina que ja es va divulgar el dia anterior, i ha descartat alhora un possible retorna a la política.Rivera en la seva primera compareixença pública després que l'11 de novembre dimitís com a líder de la formació taronja després de la patacada electoral que va deixar Ciutadans amb només 10 diputats, ha proclamat que no tornarà a la política en actiu, i ha remarcat que no pretén ser un expresident que tutela el seu partit,"ni un gerro xinès". És per això que no ha volgut pronunciar-se obertament sobre les primàries entre Inés Arrimadas i Francisco Igea per liderar el partit, tot i que ha apuntat que el seu vot és "un secret a veus".Tot i la insistència dels periodistes per parlar del procés de primàries en què es troba el seu partit i, en concret, sobre si creu que Arrimadas és el millor per Ciutadans, Rivera ha preferit mantenir-se "prudent" tot i que ha apuntat que tampoc fa cal ser gaire llest per saber el que pensa de la formació i de l'actual portaveu parlamentària.Ha recordat que el seu vot, com a militant de base, és "secret" tot i que ha apuntat que és "un secret a veus", insinuant el seu previsible suport a Arrimadas. No ha volgut, però, anar més enllà perquè creu que ha de ser "respectuós" amb el procés de primàries. "No pretenc ser un president que tutela ni un gerro xinès", ha proclamat.

