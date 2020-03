La Fiscalia s'oposa al 100.2 de Bassa perquè «cuidar la mare no forma part del tractament» penitenciari

La Fiscalia no rebaixa la pressió i també s'oposa a les sortides de la presó de Dolors Bassa per cuidar la mare en aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari. En l'escrit presentat aquest dilluns al jutge, de 12 pàgines, el ministeri públic sosté que tenir cura d'un familiar d'edat avançada, en aquest cas la mare de l'exconsellera, no té "cap relació" amb el delicte de sedició.En concret, diu que "no es pot considerar que l'activitat d'atendre i cuidar la seva mare formi part del tractament" penitenciari de Bassa. Recorda, a més, que el 2015 l'exconsellera va passar a viure amb ella "i això no li va impedir perpetrar el delicte" pel qual ha estat condemnada pel Tribunal Suprem. "Cap relació guarda l'àrea familiar amb la tipologia delictiva per la qual la interna compleix condemna", apunta la fiscalia, que remarca que Bassa no va cometre els delictes "a causa d'unes relacions familiars desestructurades", sinó en la seva qualitat de consellera del Govern de la Generalitat.El ministeri fiscal, com ja ha argumentat en altres escrits contra el 100.2 dels presos polítics, considera que es tracta d'un "tercer grau encobert", perquè no es compleixen els requisits legals necessaris per accedir-hi, i que té per objectiu "deixar poc a poc però sense pausa sense contingut" la sentència del Suprem que condemna a 12 anys de presó l'exconsellera d'Afers Socials.En la línia del que va apuntar en els recursos previs que ha presentat contra el 100.2 d'altres presos independentistes, la fiscalia també insisteix que no hi ha "cap reconeixement ni assumpció de la responsabilitat" per part de l'exconsellera dels fets pels quals va ser condemnada, i subratlla que així ho va expressar ella mateixa durant l'última paraula del judici al Tribunal Suprem. Com ja ha fet en altres recursos, ha criticat també que la consellera de Justícia, Ester Capella, digués que tots els presos independentistes podrien sortir en aplicació d'aquest article.

