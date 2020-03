El PSC acusa Puigdemont d'«irresponsable» per fer «hiperventilar» l'independentisme a Perpinyà

El PSC ha criticat aquest dilluns al matí que Carles Puigdemont "hiperventilés" l'independentisme a Perpinyà aquest cap de setmana i que vulgui recuperar la via unilateral -el líder de JxCat va emplaçar els seus seguidors a preparar-se per a la "lluita definitiva" . Eva Granados, en roda de premsa, l'ha acusat d'"irresponsable" per "voler que el diàleg fracassi" i ha advertit que si la mesa fracassa, "qui hi perd és Catalunya".Els socialistes també s'han reivindicat com "l'antídot", no només per a l'independentisme sinó també per a PP i Ciutadans.Sobre el fet d'una possible suma amb ERC, a la qual obre la porta avui mateix una enquesta de l'ABC , Granados diu que els socialistes i els republicans representen "projectes totalment oposats" i ha criticat "el nacionalisme identitari de la dreta" al que el partit d'Oriol Junqueras "ha fet de crossa sempre".Granados també s'ha pronunciat sobre les declaracions d'aquest matí de Jessica Albiach on deia que l'executiu de Sánchez estava treballant per la llibertat dels presos polítics. La portaveu socialista ho ha negat i ha dit que "no li consta" que això estigui passant, perquè "ella no forma part del govern espanyol", ni "Albiach tampoc", ha rematat.

