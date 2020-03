VÍDEO El truc de màgia amb un llapis, una llibreta i una agulla que ha deixat la xarxa bocabadada

Mi hermana dejándome flipadísimo. ¿PERO QUÉ CLASE DE BRUJERÍA ES ESTA? 😱😱😱😱😱 pic.twitter.com/Zmbc0b5LIA — Mr. March (@Its_MrMarch) February 24, 2020

El hecho de escribir sobre el papel crea una curva en la hoja y hace que se mueva la aguja. Como la aguja es perpendicular, y por la distancia al eje donde está pinchada se observa el movimiento. Es como cuando pintas un angulo de 1°, cuando lo alargas parece que aumenta — Manuel Memories 🏳️‍🌈 (@Fiesttaforever) February 24, 2020

Un usuari de Twitter ha revolucionat la xarxa amb un truc de màgia que ja acumula més de 3.000 retuits. Els elements que el fan possible són una llibreta, un llapis i una agulla. En el vídeo, s'observa com una noia dibuixa una silueta d'una persona sobre un paper i li clava una agulla a l'altura del pit.Tot seguit, dibuixa un punt lluny de la silueta des d'on comença a traçar una espiral. Per art de màgia, l'agulla segueix la mateixa trajectòria que la línia que s'està dibuixant, com si els dos elements estiguessin connectats.El fenomen té una explicació que alguns usuaris a la xarxa ja han revelat. "El fet d'escriure sobre el paper crea una espècia d'onada al paper, i això provoca que l'agulla es mogui", es llegeix a una de les respostes.

