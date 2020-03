Els comuns responen a Puigdemont que «l'únic escenari real» és el diàleg

El portaveu dels comuns, Joan Mena, ha avisat aquest dilluns que "l'únic escenari real és fer que la taula de diàleg funcioni", després que l'expresident Carles Puigdemont, hagi cridat a preparar un "escenari B" en cas que la negociació amb l'Estat fracassi. Alternativa que, segon l'eurodiputat, s'ha d'articular sense renunciar a la via unilateral, encara que es ho plantegi com a últim recurs.



Mena ha remarcat que l'única alternativa real i efectiva per solucionar el conflicte és que els actors dediquin totes les seves forces al diàleg: "L'unilateralitat, a més de ser una via fracassada, és incompatible amb el diàleg. No dediquem tots els esforços a vies fracassades, sinó a garantir que aquesta taula funcioni", ha afegit en roda de premsa.

Després de l'acte de dissabte del Consell de la República, l'ANC i Òmnium a Perpinyà amb Puigdemont , Mena ha demanat a JxCat que "surti de la saga processista" i aclareixi si està compromès amb la taula de diàleg, que no és una altra joguina processista de JxCat, sinó el principal instrument per avançar nacionalment i socialment, en paraules de Mena."O s'està al costat de la taula de diàleg o s'està al costat dels enemics del diàleg" que volen fer-la fracassar, ha advertit, i ha dit que els catalans mereixen saber si la seva formació i el president del Govern, Quim Torra, van anar a la reunió de la taula per participar d'una "enganyifa" (paraula que va utilitzar l'eurodiputada i exconsellera Clara Ponsatí a Perpinyà) Si ho creuen, "vol dir que estan fent un 'paripé' mentint als catalans, dient que no s'aixecaran de la taula", ha asseverat Mena, que ha remarcat que no és compatible ser a la taula de diàleg d'una banda i de l'altra dir que és un engany, perquè l'engany és insistir en vies fracassades que no compten amb el suport de la majoria dels catalans, segons ell.Mena, que ha defensat que cal convocar també la comissió bilateral entre el Govern central i la Generalitat, ha recordat que els comuns treballen des d'abans de formar part de l'executiu central en solucions perquè els dirigents independentistes condemnats puguin sortir de la presó, i que la millor via és una reforma del Codi Penal: "S'ha de treballar des de la discreció".Mena ha explicat que els comuns i el Govern treballen en alternatives perquè "les institucions siguin instruments vàlids" i puguin ser acusació popular en casos judicials per l'actuació policial de l'1-O, cosa que han fet mitjançant les esmenes que han presentat a la llei d'acompanyament dels pressupostos.



Mena ha recordat que aquest diumenge, 8 de març, se celebra el dia internacional de la Dona, i ha avançat que algunes cares visibles de la seva formació assistiran als actes que s'han convocat, i que la seva futura candidata a les eleccions, Jéssica Albiach, participarà dissabte en un acte amb la filòsofa Clara Serra i l'escriptor Roy Galán sobre feminisme.



Ha defensat que la tasca institucional ha de centrar-se a generar espais segurs i accessibles perquè totes les víctimes tinguin prou seguretat per denunciar, i ha avisat que "mentir sobre denúncies falses, com fan els negacionistes de Vox, és prendre partit pels assassins, i no per les víctimes".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor