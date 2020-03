El vent fa caure una piscina del terrat d'un tercer pis a les Borges Blanques

El vendaval fa caure una piscina d'un terrat a les Borges Blanques.https://t.co/ZCZw3ilQFB — Som Garrigues (@somgarrigues) March 2, 2020

Una gran piscina ha acabat en ple carrer Indústria de les Borges Blanques (les Garrigues) després de les fortes ratxes de vent que han afectat la demarcació de Lleida. Segons explica Som Garrigues , la piscina fa cinc metres de llarg per tres d'ample i estava ubicada al terrat d'un tercer pis. La Policia Local ha tallat el carrer després de l'incident. Per sort, no passava ningú per la vorera en el moment de l'incident i no ha provocat ferits.El fort vent registrat aquest dilluns al matí també ha provocat estralls en diversos punts de la demarcació de Lleida.A la capital, arbres, senyals de trànsit i cartells han acabat al terra per les fortes ratxes així com també part del mur dels Camps Elisis . Una de les pitjors parts se l'ha endur Cervera (Segarra), on ha volat la coberta del pavelló municipal, que ha acabat al carrer.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor