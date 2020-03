​CCOO demana que l'escola inclusiva sigui «una realitat» i reclama més recursos

El sindicat Comissions Obreres (CCOO) ha llançat una campanya per "influir" en l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat amb l'objectiu que s'incrementi la partida destinada a l'educació inclusiva. CCOO demana que l'escola inclusiva sigui "una realitat" dos anys i mig després que se n'aprovés el decret, segons el qual els alumnes amb necessitats educatives especials s'escolaritzaran en centres ordinaris.El sindicat denuncia la "doble llista d'espera" que pateixen aquests alumnes: primer, perquè se'ls reconeguin les necessitats de recursos i, després, per rebre'ls. Segons càlculs del sindicat, a Catalunya hi podria haver almenys 38.000 alumnes susceptibles d'un informe de reconeixement que no tenen i 49.000 que no reben els suports necessaris.

