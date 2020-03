Enxampat un home per la forta olor a marihuana que desprenia el cotxe

Agents dels Mossos d'Esquadra i vigilants municipals de Móra la Nova van detenir el passat dimecres un home de 27 anys, veí de Móra la Nova (Ribera d'Ebre) com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues. El jove va ser enxampat durant un control policial degut a la forta olor a marihuana que desprenia el vehicle.Els fets van tenir lloc al voltant de la una de la matinada en un control policial a la carretera C-12 al terme municipal de Móra la Nova, en el qual també hi van participar efectius del sector de trànsit de Móra d'Ebre dels Mossos d'Esquadra.Durant este dispositiu van aturar un vehicle amb un únic ocupant, que desprenia una forta olor a marihuana, un fet que juntament amb el seu nerviosisme i comportament, va cridar l'atenció als vigilants municipals.En el decurs de l'escorcoll, l'home va intentar evitar separar-se dels seus telèfons mòbils que no paraven de sonar. De manera oculta en diferents parts del vehicle es va trobar una bossa i diversos embolcalls de marihuana, així com també cocaïna. Al para-sol mòbil i orientable del conductor, situat a la part superior i interior del parabrisa, els agents van localitzar més de 300 € en bitllets fraccionats.L'home, va quedar detingut i també denunciat administrativament pels agents de trànsit atès que va donar positiu en el test de drogues que se li va fer durant el mateix control.Agents de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Gandesa es van fer càrrec de les substàncies intervingudes per tal de procedir a la seua anàlisi posterior.El detingut va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Falset (Priorat) durant el migdia d'aquell mateix dia i el jutge en va decretar la seua llibertat amb càrrecs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor