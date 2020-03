Nivell «alt» de risc pel coronavirus a la Unió Europea

El Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC) ha elevat de "moderat a alt" el risc pel coronavirus a la Unió Europea, segons ha anunciat la presidenta de la Comissió Europea Úrsula Von der Leyen. L'executiu europeu ha creat un "equip de resposta" al coronavirus per vigilar l'impacte del brot a la Unió Europea.Von der Leyen ha assegurat que aquest gabinet de crisi tractarà qüestions mèdiques, econòmiques i de mobilitat relacionades amb el virus. L'executiu europeu també ha obert una pàgina web on publicarà tota la informació relacionada amb el coronavirus i aquest grup especialitzat.L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ja va elevar aquest divendres a "molt alt" el risc de propagació del coronavirus a nivell mundial. "L'augment continuat del nombre de casos i el nombre de països afectats en els darrers dies són una clara preocupació", va assegurar el director general de l'organització, Tedros Adhanom Ghebreyesus.En una roda de premsa a Ginebra, el director general de l'OMS admet que els preocupa el fet que en les darreres hores s'hagin detectat casos en països on no n'hi havia abans, però ha remarcat que, ara per ara, no tenen "evidències" que el coronavirus s'estigui "estenent lliurement".Per l'OMS, "la clau per contenir el virus és trencar les cadenes de transmissió". És per aquest motiu que el director general de l'organització demana als estats que informin els seus ciutadans sobre les mesures que han de prendre, que reforcin la vigilància, que es preocupin de casa cas i que segueixin els contactes de les persones infectades.

