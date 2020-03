ERC avisa JxCat que no renunciarà ni a la taula de negociació ni a la mobilització

Marta Vilalta: "Ens van dir que fer seure l'Estat era impossible i ho hem fet possible. Ara ens diuen que no serveix per a res"

Els discursos a l'acte multitudinari de Perpinyà que van carregar contra la taula de negociació amb el govern de Pedro Sánchez no han fet moure ERC del seu posicionament. En plena ressaca encara de la gran manifestació liderada per Carles Puigdemont, els republicans han volgut deixar clar que no renunciaran a la via dialogada amb l'Estat de la mateixa manera que tampoc renunciaran a la mobilització. Fer-ho, ha advertit, seria una "irresponsabilitat". Puigdemont va obviar la taula de diàleg i l'exconsellera Clara Ponsatí la va titllar d'"enganyifa" , afirmació amb la qual esmenava de facto l'estratègia dels republicans. Només el líder d'ERC, Oriol Junqueras, va celebrar a través d'un àudio el fet d'haver aconseguit fer seure el govern espanyol per resoldre el conflicte polític per la via dialogada. Aquest dilluns, la portaveu i secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, s'ha esmerçat en insistir que "s'equivoquen" els que pretenen contraposar la via del diàleg amb la confrontació democràtica i la mobilització. "Són dues cares de la mateixa manera, com més força tinguem al carrer més força tindrem a la taula", ha assegurat.Vilalta ha intentat esquivar preguntes com si ERC es va sentir còmoda o no amb l'acte de Perpinyà. S'ha limitat a celebrar la nova demostració de força de l'independentisme i a mostrar "respecte" per totes les opinions que es van expressar des de l'escenari, de la mateixa manera que des d'ERC demanen respecte per la seva. I la seva és que la taula de diàleg amb el govern espanyol és una "oportunitat" i que, per tant, no hi renunciaran. "Ens van dir que fer seure l'Estat era impossible i ho hem fet possible. Ara ens diuen que no serveix per a res", ha deixat anar Vilalta, que ha insistit que seguiran reclamant l'autodeterminació i l'amnistia en aquest espai d'interlocució amb l'executiu de coalició entre el PSOE i Podem.La dirigent republicana ha defugit també respondre si creu que és una contradicció que a Perpinyà es menystingués la taula de negociació mentre, al mateix temps, el president Quim Torra i consellers i dirigents de JxCat hi participen. Es tracta d'una qüestió que, ha subratllat, hauran de respondre ells. Però sí que ha assenyalat que a la reunió a la Moncloa de la setmana passada els dos partits hi van assistir coordinats i que la delegació la va liderar Torra.La portaveu d'ERC i participant de les negociacions amb el govern espanyol ha celebrat que la taula de diàleg arrenqués la setmana passada com a primera presa de contacte per posar les bases de la futura negociació. Ha subratllat especialment que s'hi asseuen d'"igual a igual", amb la qual cosa es "legitima la part catalana" i el seu projecte independentista i s'adquireix el compromís d'intentar resoldre el conflicte per la via de la política i no per la dels tribunals. "Són dos fets importants", han insistit.Tot i això, ha precisat que quan parlen de resoldre el conflicte polític no es tracta només de la fi de la repressió, sinó de resoldre la demana "del 80%" dels catalans de poder decidir el futur de Catalunya. Després que aquest dilluns Puigdemont hagi assegurat que no s'ha de renunciar "mai" a la via unilateral , Vilalta ha respost que la seva formació no renuncia a "cap via democràtica" però que ara cal aprofitar l'oportunitat que entenen que suposa la taula de negociació, la segona reunió de la qual es produirà aquest mes de març a Barcelona.

