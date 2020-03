Els «valents» osonencs que lluiten contra «la invasió groga» a la Catalunya profunda

Cognom català de vuit centúries.

Per Lucena el 2 de març de 2020 a les 13:14 1 0

Aquest home, que porta per cognom el de un poble de Còrdova, segurament que va venir a Catalunya amb els seus pares, amb una maleta de cartrò i molta gana (com jo, que vaig venir als 7 anys precisament de Lucdena). El problema no és el groc, és que no sap que és l'agraïment. Visca Andalusia lliure!