L'OCDE alerta d'una recessió a la zona euro si el coronavirus es continua estenent

L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) ha advertit que l'economia a la zona euro i al Japó podria entrar en recessió si el coronavirus s'acaba estenent massivament.De moment, l'organisme ja treballa amb l'escenari que l'economia mundial perdrà mig punt de creixement i passarà del 2,9%, d'acord amb les previsions del novembre passat, al 2,4% d'ara sempre que el virus de la Covid-19 arribi al seu pic a la Xina i el seu risc de propagació sigui contingut durant el primer trimestre, mentre que a la zona euro el creixement se situaria en el 0,8%, és a dir, tres dècimes menys que a finals del 2019."L'impacte econòmic pel coronavirus a Catalunya ja fa dies que es nota", assegurava fa pocs dies a NacióDigital José García Montalvo , catedràtic d'economia aplicada de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). El Covid-19 ja va portar a la cancel·lació del Mobile i manté un gran nombre d'indústries totalment paralitzades. "Les compres de productes italians o les peces d'Apple procedents de la Xina no arriben", exemplificava Montalvo.En cas que els ciutadans de grans nuclis com Barcelona s'haguessin de confinar, l'impacte econòmic s'estendria al petit comerç. "Si la població ha d'estar aïllada, les botigues ho notaran, però els efectes a gran escala ja es noten", insistia.En qualsevol cas, aquest expert considera que encara és aviat per aïllar la població. "Si a Barcelona es detecta un sol cas, no seria lògic que es tanqués la ciutat; només tindria lògica si es decretés la quarantena si el cas es detectés a una població molt petita", comentava.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor