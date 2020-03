Alerta a tot Catalunya pel fort vent

Aquest matí s'han mesurat ratxes de vent >80 km/h a diversos sectors del país, fins i tot en zones on és poc habitual.



S'han superat els 150 km/h als cims del #Montseny, amb 160,6 km/h al Puig Sesolles (1.668 m) pic.twitter.com/q9dKnAyOlJ — Meteocat (@meteocat) March 2, 2020

Atenció al vent. Protecció Civil ha activat aquest dilluns al matí el pla Ventcat, davant les fortes ratxes de vent que s'han registrat en les darreres hores a tot el país, i davant la previsió que aquestes continuïn.Protecció civil recomana tancar portes i finestres a les zones afectades, així com assegurar tendals i no deixar testos i altres objectes a balcons i terrasses. Al carrer, es recomana tenir cura d'elements com ara contenidors de brossa, arbres i d'altres que es puguin veure afectats pel vent, i evitar parcs, jardins i zones boscoses. A la costa, la recomanació és mantenir-se lluny d'esculleres, espigons i passeigs marítims.Així mateix, es demana no pujar a lloc elevats i exposats al vent, com ara bastides. En cas que sigui imprescincible desplaçar-se en vehicle privat, es demana màxima precaució consultar abans la previsió meteorològica.Aquest matí s'han mesurat ratxes de vent de més de 80 km/h en diversos sectors del país, fins i tot en zones on són poc habituals les ventades. Zones de l'interior de Catalunya han registrat la ratxa de vent més forta dels últims 11 anys, amb exemples com els 99,4 km/h a Cervera, els 92,2 km/h a Castellnou de Bages, els 89,3 km/h a la Panadella (Anoia), o els 86 km/h a Tàrrega.Només entre les 7 i les 11 del matí, els Bombers han atès 104 serveis pel vent. La majoria d'actuacions han estat per retirar o assegurar elements caiguts o a punt de caure, com ara teulades, coberts, tendals, arbres i cables. La majori part de trucades s'han donat a les demarcacions de Girona i Lleida.A Palamós, una persona ha estat ferida en caure-li al damunt una teula que s'havia després per la ventada. A Cervera, la ventada s'ha endut la coberta del pavelló polivalent del municipi . A Barcelona, un tros de barana d'un edifici de l'Eixample s'ha després i ha caigut davant les motocicletes aparcades al davant.De la regió de Lleida han arribat 28 avisos, i de la de Girona, 27. Protecció Civil demana precaució en els desplaçaments i en les activitats a l'aire lliure, ja que les ratxes màximes de vent poden superar els 72 quilòmetres per hora. Els plans Ventcat i Procicat estan en estat de prealerta. A Cervera (Segarra) i a Canet d'Adri (Gironès) ha volat la coberta del pavelló esportiu.

