​Un ferit en caure-li una teula pel vent a Palamós

Una persona ha resultat ferida en caure-li una teula pel vent a Palamós. Els Bombers han rebut l'avís a les 9.22 hores. L'afectat ha estat atés pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La zona ha quedat acordonada i tècnics municipals revisen l'edifici.Els Bombers han atès 104 serveis entre les 7 i les 11 del matí, la majoria per retirar o assegurar elements caiguts o a punt de caure, com ara teulades, coberts, tendals, arbres i cables. De la regió de Lleida han arribat 40 avisos (19 a Lleida ciutat), i de la de Girona 35.A Cervera (Segarra) i a Canet d'Adri (Gironès) ha volat la coberta del pavelló esportiu. Protecció Civil demana precaució en els desplaçaments i activitats a l'aire lliure, i ha situat en estat d'alerta el pla Ventcat.Aquest dilluns al matí s'han mesurat ratxes de vent de més de 80 km/h a diversos sectors del país, fins i tot en zones on és poc habitual. S'han superat els 150 quilòmetres als cims del Montseny, amb 160,6 al Puig Sesolles (1.668 metres).S'espera una afectació més intensa al Segrià, Baix Camp, Tarragonès, Anoia i Bages. Les ratxes poden superar els 100 quilòmetres per hora.

