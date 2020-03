Nou atac al mural de Folgueroles (Osona) per als presos i exiliats polítics. El primer va ser l'abril de 2019. El CDR va pintar aquesta paret de l'avinguda Atlàntida per commemorar l'1 d'Octubre. L'encarregat de fer-ho va ser l'artista osonenc Toni Ortiz.Aquest cap de setmana, les cares dels polítics s'han despertat amb bigotis i ulleres. L'acció l'ha reivindicat el grup Asociación Unión de Brigadas , que ha publicat un vídeo al seu compte de Twitter (a sota). Ho han acompanyat amb aquest text: "No son de agrado los murales dedicados a golpistas que engañan a los borregos ignorantes lazitanos". El mural ja va arribar amb polèmica . El dia que el van començar a pintar, l'Ajuntament va criticar que ho fessin sense permís, tot i l'autorització del propietari de la paret.

