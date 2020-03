VÍDEO La ventada s'emporta la coberta del pavelló de Cervera

🔴 ÚLTIMA HORA: Imatge de fa uns minuts del pavelló polivalent de #Cervera. El vent ha fet caure les làmines del sostre. Foto: Autor desconegut/Grup Campaners de Cervera pic.twitter.com/5XzJXvkcmT — Marc Celeiro 👨🏻‍💻 (@marcceleiro) March 2, 2020

Efecte de la ventada a #Lleida, on ha caigut una part del mur de l’entrada al parc dels Camps Elisis. pic.twitter.com/7H7Vdl0XTS — Jordi Guardiola 🎗 (@JordiGuardiolaF) March 2, 2020

El fort vent registrat aquest dilluns al matí ha provocat estralls en diversos punts de la demarcació de Lleida.A la capital, arbres, senyals de trànsit i cartells han acabat al terra per les fortes ratxes així com també part del mur dels Camps Elisis. Una de les pitjors parts se l'ha endur Cervera (Segarra), on ha volat la coberta del pavelló municipal, que ha acabat al carrer.

