Retards de 25 minuts a l'R2 Sud i a Regionals del sud per l'avaria d'un tren a Viladecans

Tren Castelldefels 09:24 - Granollers 10:20 es troba detingut a l'entrada de l'estació de Viladecans per incidència tècnica del propi tren — R2 Rodalies 🤖 (@rod2cat) March 2, 2020

L'R2 Sud i les línies Regionals del corredor sud estan registrant retards de 25 minuts per l'avaria d'un tren a Viladecans, que s'ha produït cap a les 9.45 hores d'aquest dilluns al matí, segons informa Renfe.Els combois circulen ara mateix per la via única que hi ha entre les estacions del Prat de Llobregat i Gavà. Els viatgers del tren avariat han baixat a Viladecans, des d'on han hagut d'esperar el següent servei de tren per continuar el seu recorregut.

