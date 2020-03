El comissari en cap dels Mossos a Barcelona l'1-O: «Vam fer tot el possible per tancar més col·legis»

Joan Portals, comissari en cap dels Mossos l'1-O, ha negat que es donés cap instrucció per "incentivar una inacció i facilitar la celebració del referèndum" i sempre es van voler complir les pautes d'actuació i complir les ordres del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). "Hauríem volgut tancar més col·legis, vam fer tot el possible per fer-ho", ha dit Portals, que també ha negat que s'ordenessin seguiments a la resta de forces i cossos de seguretat de l'Estat. També ha ressaltat que l'1-O es van posar a disposició tots els agents i no es van donar permisos ni dies de festa. El comissari també ha detallat l'actuació dels Mossos el 20 de setembre a Economia i els dies previs a l'1-O, i ha defensat que es van complir les ordres de la Fiscalia per impedir el referèndum.Portals ha explicat, en relació a la instrucció 2/2017, que van haver diverses intervencions relacionades amb la propaganda del referèndum. "Es van fer 27 actuacions a la regió de Barcelona", ha dit. D'altra banda, també es van fer actuacions per part dels responsables de comissaries per fer requises de material relacionades amb el referèndum. D'aquestes se'n van fer quatre. "Hi havia una instrucció de Ferran López que deia que les minutes s'havien de traslladar a la unitat d'informació de la regió. Un cop allà, s'enviaven a la comissaria general, que feia el tràmit amb la Fiscalia", ha detallat. El testimoni ha negat cap "manipulació" de les minutes policials. "Com a molt es va ampliar informació, però en cap cas es van modificar", ha dit. Portals sí que ha detallat que hi havia uns criteris sobre què s'havia de mencionar en aquestes minutes.Pel que fa a la instrucció 5/2017, que ordenava personar-se en els centres de votació per advertir que el referèndum estava prohibit, Portals ha dit que es van fer unes 212 actuacions. "Vam implicar dotacions de seguretat ciutadana i altres grups que normalment no patrullen", ha explicat. Amb aquestes actuacions es van identificar els responsables del centre. Preguntat per la instrucció 6/2017, que estableix que s'havien de precintar els centres de votació, Portals ha recordat que es van fer tràmits per saber quin material es necessitava per aplicar-la. Finalment no es va dur a tràmit perquè es va dictar l'ordre del TSJC.Portals ha explicat que va ser present a les reunions de presentació de les pautes d'actuació de l'1-O. "Trapero ens va dir que havíem de fer el màxim esforç per complir l'ordre del TSJC", ha assegurat, i ha insistit que el major demanava "neutralitat" en les intervencions. Pel que fa a les pautes d'actuació i a l'activació d'ordre públic, Portals ha dit que eren habituals i s'havien fet en altres dispositiu. De fet, ha posat d'exemple les mobilitzacions post-sentència, com un cas en què es va fer servir aquest procediment. "No és un sistema que faci lent l'operatiu, sempre ha funcionat", ha dit. Les pautes d'actuació es van explicar als agents i estaven penjats a la intranet dels Mossos.En compliment de l'ordre del TSJC, Portals ha explicat que a la seva regió no es va tancar cap col·legi electoral els dies previs a l'1-O perquè no es complien els requisits de la interlocutòria de la jutge. "Hi havia gent fent activitats socials, lúdiques... Res feia pensar que s'estava preparant l'acte del referèndum", ha dit. A la regió de Barcelona hi havia 208 centres de votació dels quals deu no van obrir i tres es van tancar a la tarda amb la intervenció d'ordre públic. "Altres centres no es van poder tancar perquè els binomis no van poder i perquè les intervencions d'ordre públic al matí tampoc van poder arran de la concentració de gent. A la tarda es va canviar de metodologia i això es va permetre tancar els tres centres, però ens va portar més de tres hores", ha detallat.Portals ha explicat que va ordenar enviar comandaments d'ordre públic a Economia el 20-S i que es distribuís aquest ordre públic als dos extrems de Rambla Catalunya. Cap a les nou del matí es va ordenar activar també la unitat de mediació. Portals va parlar amb Teresa Laplana cap a les 10.30h, quan el comissari en cap va arribar al CeCor central. "Ordre públic va dir que no es podien desplegar arran de la densitat de gent que hi havia a Economia", ha detallat a preguntes d'Olga Tubau. I Trapero? Portals ha explicat que va donar dues instruccions: d'una banda, garantir les sortides de les comitives judicials en tots els escorcolls, i de l'altra, que es retirin tots els efectius d'ordre públic de punts antiterrorista, que es van deixar al mínim.Preguntat pel passadís que demanava la Guàrdia Civil per facilitar l'accés dels detinguts, Portals ha dit que la Brimo va determinar que no era viable fer-lo sense saber l'hora exacte que arribarien els detinguts. "En un primer moment, cap a les onze de matí, es dona llum verda per fer el passadís, però no tenim la certesa de l'hora que arribaran els detinguts. El següent pas, a les 13.43h, es dona l'ordre de fer el passadís però deu minuts després es descarta perquè els detinguts no vindran", ha explicat el comissari. Pel que fa a les armes, Portals ha dit que van tenir-ne constància cap a les 13.30h, juntament amb Ferran López. "Era impossible fer un perímetre de seguretat amb els vehicles, aquest era el criteri dels especialistes", ha detallat. Sí que es va sobrevolar la zona amb l'helicòpter per tenir controlats els vehicles.En un primer moment, la sortida de la comitiva judicial havia de ser cap a les 20.30h. Hi havia també activa un operatiu de la policia a la seu de la CUP. Els equips de la Brimo i l'ARRO estaven majoritàriament destinats a Economia. "Es va mantenir l'ordre de fer el passadís per facilitar la sortida de la comitiva judicial", ha dit. Cap a les 21.30h es va tenir coneixement que l'escorcoll s'allargaria per un problema informàtic i també que hi havia "problemes ambi recusació d'un jutge". Portals ha explicat que va donar l'ordre de continuar muntant el passadís, tot i que hi havia problemes per "resistència dels manifestants". "Amb tranquil·litat i paciència, però calia arribar a la porta d'Economia", ha insistit.Pel que fa a Jordi Sànchez, Portals ha reiterat que la responsabilitat de treure la comitiva judicial era dels Mossos, no dels voluntaris de l'ANC. El comissari ha explicat que, un cop acabada la diligència, es va parlar amb la lletrada de l'administració de justícia i es van començar les gestions per sortir. "La lletrada volia sortir amb la policia judicial, després va dir que no... Hi va haver diverses informacions", ha explicat. Un cop va sortir la secretària judicial, cap a les 00.20 es dona l'ordre que la Brimo faci una aproximació als vehicles, un cop ja s'havia desconvocat la concentració. "Cap a la una es veuen dues persones entrant als vehicles de la Guàrdia Civil. Quan veiem això, ordenem actuar i es fa una primera càrrega per garantir el posicionament dels vehicles i apartar la gent que quedava", ha explicat el comissari.Preguntat per la precisió de Portals en les hores i els minuts de les actuacions, el testimoni ha explicat que és un "exercici de responsabilitat" i ha revisat "documents i àudios" on queden acreditades les seves intervencions.A preguntes de Tubau, Portals ha explicat que el relació a uns escorcolls d'Òmnium el març de 2018 es va ordenar enviar ordre públic i mediació. "Es va tallar temporalment la circulació en dos moments. A la tarda, per una manifestació que venia del Palau de la Generalitat, i després, per garantir la sortida de la comitiva judicial. "Vam demanar als membres de la Guàrdia Civil que ens avisessin amb temps quan volguessin sortir i em van explicar que havien arribat amb vehicles camuflats", ha explicat Portals. Quan van voler sortir, vam tallar el carrer, van sortir i van marxar. "Aquesta actuació es va poder fer perquè vam ser avisats amb temps. Es va poder fer amb garanties i actuant ràpid", ha dit.

