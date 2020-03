El judici a Trapero continua amb les declaracions de comandaments de Mossos

El judici a l'Audiència Nacional contra el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i l'excúpula d'Interior, a més de la intendent Teresa Laplana, viurà aquesta propera setmana algunes de les últimes sessions rellevants pel que fa als testimonis de la defensa. Està prevista la declaració de bona part de la cúpula dels Mossos, a més del secretari del TSJC, l'exconseller d'Interior Jordi Jané, l'exsecretari d'Economia Josep Maria Jové i l'exsecretari de Govern Jaume Vidal de Ciurana, alguns dels quals ja van declarar durant el judici al Suprem. Les declaracions arribaran després de les contradiccions entre comandaments de la Brimo i de la Guàrdia Civil sobre el 20-S a Economia.Així, dilluns estan citats a declarar el comissari en cap dels Mossos a Barcelona d'aquella època, Joan Portals, que haurà de justificar la seva actuació durant el 20-S i l'1-O, i el comissari Emili Quevedo, de la Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat, que al Suprem va responsabilitzar l'expresident Carles Puigdemont de tirar endavant el referèndum tot i els advertiments de possibles conflictes al carrer per part de la cúpula policial. El comissari Miquel Esquius, que va ser designat cap del cos quan el conseller Miquel Buch va agafar la cartera d'Interior i destituït un any després, també es preveu que declari dilluns. Igualment s'ha demanat la declaració de l'intendent Josep Lluís Rossell, adjunt a la Prefectura en el moment dels fets.Per dimarts està prevista la declaració del comissari Josep Milan, excap del cos abans de Trapero, i cap de la regió de Girona el 2017, el comissari Sergi Pla, cap de la regió central, on dos mossos van ser expedientats per la seva actitud l'1-O en favor del referèndum, i Francesc Xavier Monclús, cap de la regió de Ponent, que va ser investigat per haver conegut moviments per fer arribar les urnes de l'1-O i no haver actuat, entre altres comandaments policials.Dimecres es preveu la declaració del número 2 de la Comissaria d'Informació en aquell moment, Miquel Justo Medrano, Carles Anfruns, de la regió Metropolitana Sud, Antoni Verger, número 2 del comissari Joan Carles Molinero, i David Boneta, comissari en cap del Camp de Tarragona. Aquest últim va fer unes declaracions polèmiques en assegurar que els Mossos obeirien la Generalitat. Aquell dia també es preveu la declaració del secretari del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Joaquim Martínez, que va estar present en algunes de les reunions de la magistrada Mercedes Armas amb els comandaments policials.Finalment, per dijous està prevista la declaració de l'exconseller d'Interior Jordi Jané, que va dimitir el juliol del 2017, l'exsecretari de Govern en l'etapa de Puigdemont, Jaume Vidal de Ciurana, i l'exsecretari general de la Vicepresidència i d'Economia Josep Maria Jové, detingut el 20-S i processat pel TSJC.Aquests testimonis arriben després que aquesta setmana passada hagi declarat el cap de la Guàrdia Civil a Economia el 20-S, que va recriminar l'actitud de la intendent Laplana en no allunyar els manifestants ni recriminar a Jordi Sànchez les seves propostes. En canvi, els caps de la Brimo van declarar dimarts passat que era impossible fer perímetres de seguretat i passadissos sense fer càrregues policials, cosa que hauria pogut provocar allaus humanes. El coronel de la Guàrdia Civil que coordinava les peticions d'ajuda als Mossos es va desvincular de l'operatiu judicial i va admetre "tensions" amb el comissari Ferran López.

