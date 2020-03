Quatre casos més de coronavirus eleven a 16 els infectats a Catalunya

El contador d'infectats pel coronavirus continua pujant, tal com ja estava previst al llarg d'aquest dies. El Departament de Salut ha confirmat dos casos nous de coronavirus aquest dilluns a la tarda i la xifra se situa ja en 16. Es tracta d'un noi de 20 anys de Girona i d'un home de 38 anys de Barcelona. Com la resta, el seu estat és lleu.



Aquest matí Salut també ha confirmat els casos d'una dona de 40 anys i d'un home de 37 anys. Els quatre d'avui s'han contagiat per haver estat en contacte amb casos confirmats anteriorment.

