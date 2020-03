Dos casos més de coronavirus eleven a 14 els infectats a Catalunya

El contador d'infectats pel coronavirus continua pujant, tal com ja estava previst al llarg d'aquest dies. El Departament de Salut ha confirmat dos casos nous de coronavirus a Barcelona. Es tracta d’una dona de 40 anys i d’un home de 37 anys, que havien estat en contacte amb una persona que ja havia estat contagiada prèviament. Així i tot, ambdos casos estan catalogats com a lleus.



A hores d'ara el nombre d'infectats pel coronavirus a Catalunya ja ascendeix a un total de 14 casos, després que ahir se'n confirméssin tres de nous. En el cas de la capital catalana, els dos positius d'aquest dilluns ja elevarien la xifra a un total de quatre casos, com a mínim. Mentre que pel que fa a nivell de l'Estat, les persones diagnosticades ja són una vuitantena.

