Illa demana als metges no anar a congressos i així evitar més contagis pel coronavirus

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha descartat prohibir les aglomeracions per evitar el contagi de coronavirus, però sí que preveu que aquest mateix dilluns s'anunciïn mesures de sensibilització per augmentar la detecció del virus, així com aconsellar els metges que no vagin a congressos, ja que el seu contagi pot provocar una disminució important de personal.Ho ha explicat en declaracions a la Cadena Ser.Actualment Hi ha 81 casos confirmats de coronavirus a l'Estat, amb tres persones en estat greu. Catalunya participa en una reunió aquest dilluns amb el Ministeri i les comunitats on han aparegut casos de coronavirus sense un origen concret. La presència catalana no és per aquest motiu, sinó perquè té dos sanitaris infectats.Illa ha remarcat que hi ha dues preocupacions bàsiques ara mateix: els tres casos greus i els nou contagis que no tenen un origen clar. Es concentren especialment a Madrid, Andalusia i Euskadi. És per això que aquest dilluns hi haurà una reunió d'aquestes tres comunitats amb el Ministeri de Sanitat per prendre algunes mesures addicionals. Catalunya també s'hi sumarà, però no perquè no tingui clar l'origen del contagi dels seus dotze casos, sinó perquè té dos sanitaris infectats.El ministre preveu que aquest dilluns s'anunciïn mesures per incrementar la detecció del virus i també per aconsellar que els metges no participin en congressos on es poden contagiar. Al marge d'això, ha insistit que l'Estat està en fase de contenció, i el consens general és que no cal adoptar mesures més restrictives, com ara la prohibició d'esdeveniments que impliquin aglomeracions de persones. Illa ha demanat calma i ha assegurat que si s'han de prendre mesures addicionals, que no hi hagi cap dubte que es prendran.

