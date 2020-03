Rull i Turull també podran sortir de la presó per treballar

Josep Rull i Jordi Turull també podran sortir de la presó per anar a treballar en aplicació de l'article 100.2. Segons ha informat el Departament de Justícia, la presó de Lledoners ha acordat que els dos presos de Junts per Catalunya (JxCat) puguin sortir durant dotze hores al dia cinc dies a la setmana (de dilluns a divendres) per anar a treballar. Rull i Turull eren els únics presos independentistes que faltaven per accedir a aquest article del reglament penitenciari, després que la setmana passada la junta de tractament n'acordés l'aplicació per a Oriol Junqueras i Raül Romeva. Així, en els pròxims dies ja podran començar a sortir de Lledoners.El 100.2 és un article del reglament penitenciari d'aplicació immediata, que combina elements del segon i el tercer grau, i al qual s'han acollit tots els presos polítics. De fet, la gran majoria ja han sortit de la presó per treballar, fer tasques de voluntariat o cuidar de familiars en edat avançada. La Fiscalia pot presentar recurs a aquesta decisió de les presons i el jutjat de vigilància penitenciària s'hi haurà de pronunciar. Aquest dijous, ha avalat el 100.2 de Jordi Cuixart, fet que podria obrir la porta a resolucions similars per a la resta de presos. En última instància, qui decideix és l'Audiència Provincial corresponent. Fins aleshores, els presos podran sortir durant unes hores gràcies a aquesta opció.Rull i Turull, juntament amb Jordi Sànchez, van presentar ahir el recurs d'empara al Tribunal Constitucional per la sentència del Tribunal Suprem. La defensa dels presos polítics demana que se suspengui cautelarment la condemna mentre l'alt tribunal resol, un tràmit que pot durar anys. En els recursos, els tres dirigents independentistes denuncien vulneracions de drets fonamentals. Concretament, diuen que durant tot el procediment s'ha produït discriminació per raons lingüístiques, vulneracions del dret a la llibertat ideològica, al dret de reunió i de manifestació, al dret de defensa i a la tutela judicial efectiva, al jutge predeterminat per la llei, a un procés amb totes les garanties i a la legalitat penal.

