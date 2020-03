La Conca de Barberà amenaça amb mobilitzacions davant del retard dels ajuts per la riuada

La Conca de Barberà continua esperant els ajuts pels danys de la riuada del 22 d'octubre passat. Moguda per la indignació i la desesperació, la comarca podria recórrer a mobilitzacions com a mesura de pressió. Un extrem que no descarta el president del Consell Comarcal, Magí Trullols, tot i que confia que no s'hagi d'arribar a mobilitzar la ciutadania i sortir al carrer."Estem indignats, totes aquelles promeses s'han quedat en això, en promeses; encara no hem rebut res", lamenta Trullols. Reconeix que cada dimarts consulten el BOE per si s'ha ampliat el decret llei dels ajuts que l'Estat va donar pels aiguats de Múrcia. "No sabem si hi ha intenció d'afegir també el temporal Gloria", apunta Trullols, desconcertat.Just divendres passat es va donar a conèixer que la reparació de les destrosses del temporal 'Gloria' costarà més de 50 milions d'euros i que el principal gruix es destinarà a les lleres dels rius. A la Conca de Barberà els danys econòmics es van quantificar en uns 16 milions d'euros en els sis municipis més afectats per la riuada del 22 d'octubre i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ja hi ha actuat, amb la neteja de tota la llera del Francolí, a més de facilitar recursos al territori per fer sanejament de les aigües residuals dels pobles cap a una depuradora. "Pràcticament ja ho tenim enllestit, en uns tres o quatre mesos, perquè van quedar afectades les depuradores de Montblanc, l'Espluga i Vimbodí i Poblet", afirma Trullols.Des del Consell Comarcal es lamenta que cap dels dos governs, ni català ni espanyol, assumeixi les pèrdues milionàries que ha patit la Conca, quatre mesos després de la catàstrofe, malgrat que, en el seu dia, el territori va rebre nombroses visites d'autoritats. "Estem en contacte amb els delegats d'ambdós governs, però no tenim cap resposta satisfactòria", etziba. Trullols retreu que els municipis es van haver d'afanyar a quantificar danys i que van "fer els deures", però no arriba cap subvenció. "És de sentit comú que s'haurien de rebre com més aviat millor; la immediatesa en situacions com aquesta compta moltíssim perquè els municipis tenen moltes obres a fer, han perdut béns i volen solucionar-ho", conclou.Els ajuntaments d'aquests municipis fa setmanes que esperen que el Consell de Ministres aprovi l'ampliació del decret que es va fer per la llevantada del setembre a Múrcia i al País Valencià, i que permetria incloure-hi les pèrdues milionàries del temporal a la Conca i al conjunt de Catalunya.La inclusió dels municipis afectats al reial decret ha de passar pel Consell de Ministres -que se celebra cada dimarts- i s'ha de publicar al BOE. És per això que la comarca està constantment consultant el BOE. Sense la publicació al butlletí, els municipis no poden engegar els tràmits per reparar els desperfectes. L'executiu espanyol té de marge, per ampliar el decret, fins a l'11 de març.

