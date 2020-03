​El vent obliga a suspendre a Alacant les activitats a l'aire lliure i tancar tots els parcs

L'Ajuntament d'Alacant ha decretat la suspensió de totes les activitats autoritzades a l'aire lliure a partir de les 12 de la matinada d'aquest dilluns, com a mesura preventiva davant les ratxes de vent previstes per avui. També ha decidit que es tanquin els parcs i jardins de la ciutat.Aquests mesures es deuen a la situació de preemergència per vents nivell taronja a tot el País Valencià i la previsió de fortes ratxes de fins 90 km/h.L'Ajuntament demana als ciutadans que prestin atenció a les afeccions que l'episodi pugui tenir a la via pública. També ha prohibit el bany a les platges.Les restriccions es mantindran fins a nou avís i en funció de l'evolució de les condicions climatològiques.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor