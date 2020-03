Rufián i Iglesias es reuneixen per millorar relacions

Vols que t'arribi El Despertador de NacióDigital cada matí al teu correu electrònic? Hi pots trobar notícies com aquesta

Algunes piulades a Twitter i les campanyes electorals havien convertit en difícils les relacions entre Gabriel Rufián, cap de files d'ERC a Madrid, i Pablo Iglesias, líder de Podem i ara vicepresident espanyol. Però tot pot canviar.Dijous, l'endemà de la primera reunió de la taula de negociació a la Moncloa -Iglesias estava malalt i no hi va poder ser-, Rufián i Iglesias van dinar a Madrid, segons ha avançat NacióDigital. Un i altre es necessiten. Al republicà li interessa tenir vies d'accés alternatives a les del PSOE al govern espanyol i sap que el líder del Podem pot ser un aliat per moltes de les seves reivindicacions, inclosa la del referèndum i l'amnistia. I, amb la mirada al Congrés i a Catalunya, Iglesias necessita fil directe amb els dirigents d'ERC. Pot fer pujar la seva cotització política a la Moncloa.

