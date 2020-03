Andorra registra el seu primer cas de coronavirus

Andorra ha registrat el seu primer cas de coronavirus. Es tracta d'un pacient de 20 anys que havia estat a Milà i va ingressar a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell dissabte. Té una afectació lleu, segons ha informat el govern andorrà.El noi continuarà a l'hospital fins que no s'obtinguin dos resultats analítics negatius en un període de 24-48 hores. També es monitoritzarà el seu entorn més proper. Les autoritats sanitàries van posar dissabte sota observació domiciliària dues ciutadanes que van coincidir en un avió amb un afectat per coronavirus recentment diagnosticat.El Ministeri de Salut recomana no viatjar a les zones amb més presència de la malaltia, així com posar-se en contacte amb el telèfon d'emergències consulars del Ministeri d'Exteriors si es prové d'algun d'aquests territoris. El govern andorrà també demana als ciutadans que tinguin previst un viatge proper que s'inscriguin en el registre de viatgers.

