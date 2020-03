Puigdemont reclama no abandonar «mai» la via unilateral davant l'Estat

Preparar-se per la "lluita definitiva" . Aquest és el punt clau de la intervenció de Carles Puigdemont en l'acte del Consell per la República a Perpinyà, que va aplegar més de 150.000 persones . En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'expresident de la Generalitat i líder del Consell ha demanat "no renunciar" a la via unilateral davant la manca de voluntat de l'Estat a negociar una sortida pactada al conflicte polític. Si no hi ha acord, la via unilateral és un "últim recurs" que no es pot "abandonar".Un dels missatges claus de Perpinyà va ser el "preparem-nos" proclamat per Puigdemont. "Per desgràcia, la manera d'arribar a la independència serà superar una paret que l'Estat té preparada per nosaltres, no una taula de negociació", ha assenyalat l'expresident de la Generalitat. "Per més que siguem el 55% de gent a favor de la independència, la paret serà molt dura", ha assenyalat l'eurodiputat de JxCat, que s'ha preguntat "què s'ha de fer" per superar la paret. Si en unes eleccions hi ha el 55% de vot independentista, "de debò algú creu que l'Estat dirà que ara s'asseurà a negociar com es pot separar-se amistosament?". "Tan de bo passi", ha indicat."Tenim la responsabilitat de preparar l'escenari B per si això no passa. I ho hem de preparar com no vam fer-ho la tardor del 2017", ha admès. La via unilateral és la que s'haurà de seguir? "No podem renunciar-hi mai, perquè és perfectament legítima i té recorreguts adequats de reconeixement internacional", ha assenyalat Puigdemont, que també ha posat d'exemple Montenegro pel seu referèndum acordat. Però si no es dona aquest acord, ha defensat "l'exercici de la via unilateral" com a "últim recurs". "No el podem abandonar, no el podem deixar", ha insistit el dirigent de JxCat.La intervenció de Puigdemont a Perpinyà estava "consensuada" amb la resta d'actors del Consell per la República, però no va ser parlada abans -segons ell- amb el president de la Generalitat, Quim Torra, ni amb l'exvicepresident Oriol Junqueras, que va aparèixer a l'acte amb un vídeo en el qual reivindicava la taula de diàleg. Preguntat sobre els discursos de Clara Ponsatí i de Toni Comín , l'expresident de la Generalitat ha constatat que a l'independentisme "hi ha moltes veus, crítiques amb els uns i els altres", i ha apuntat que totes elles són "necessàries". "El millor és que aquestes veus tinguin un camí de conciliació perquè ens necessitem tots", ha insistit el dirigent de JxCat."Totes les estratègies són vàlides si ens coordinem i si ens parlem. En l'independentisme hi ha moltes mirades i totes són respectables", ha indicat Puigdemont, que dissabte va insistir que en aquest procés "no hi sobra ningú". "Malgrat que puguin haver-hi discrepàncies puntuals per tàctiques o declaracions més o menys afortunades, sense haver-nos-ho parlat sabem que ens hem de coordinar millor", ha indicat l'eurodiputat, que ha demanat "compartir" davant d'un adversari "molt poderós".És contradictori el que pensa el Consell per la República amb la taula de diàleg? "No, es necessiten mútuament. El sit and talk no pot ser un wait and see", ha reflexionat. "Hem d'estar en estat de preparació durant la negociació. Amb empoderament de la societat civil i desobediència", ha insistit l'expresident de la Generalitat. La taula de diàleg, de moment, "no és útil" perquè encara no s'hi ha aconseguit res. "El que ens interessa són les decisions i els compromisos, i el compliment d'aquests compromisos. S'han de crear les condicions perquè hi siguin, i no podem oblidar la història recent. Hem de ser prudents per no aixecar falses expectatives", ha recalcat Puigdemont.L'eurodiputat de JxCat ha indicat que el procés és "imparable" des de l'1-O del 2017, i per això dissabte va indicar que no cal "esperar temps millors" perquè "ja són aquí". "No hem d'esperar que per art de màgia aparegui una cosa millor. Aprofitem que tenim un moment amb una mobilització molt gran i que, en aquests dos anys i quatre mesos d'exili i de presó, l'Estat no ha fet cap proposta alternativa atractiva a la independència", ha indicat el dirigent independentista. "Cada vegada que hem tingut una pantalla electoral, aquest moviment ha crescut", ha insistit."La gent ja hi és. Aquí no hi ha un botó que quan l'apretes apareix la República. El procés és llarg i carregat de moltes incerteses i dificultats. Un cop hem constatat que en tot aquests temps l'Estat no ha estat capaç de situar una alternativa, ens toca preparar-nos davant la propera paret que l'Estat té preparada per nosaltres", ha apuntat l'expresident de la Generalitat, que també ha volgut posar en valor els resultats de l'1-O al costat de les últimes cites electorals.Puigdemont ha indicat que en totes les converses que va tenir amb Mariano Rajoy i Pedro Sánchez quan era president de la Generalitat va posar damunt la taula la negociació de tots els termes del referèndum, inclòs el percentatge per proclamar la independència a l'estil de Montenegro. "Allà es van posar d'acord amb xifres de participació mínima i el suport mínim exigible a la independència. El marc de posar això damunt la taula és la mesa de negociació. Si volem parlar de tot, hem d'obrir aquest debat. Si no hi ha acord amb l'Estat, els referèndums els guanya qui té un vot més que l'altra opció", ha assenyalat el dirigent independentista.Preguntat sobre l'absència de la CUP i la representació discreta d'ERC a Perpinyà, i si això afecta la "legitimitat" del Consell per la República, Puigdemont ha posat de manifest que Junqueras hi va aparèixer en vídeo, com també Marta Rovira des de Ginebra. La CUP, ha dit, des del primer moment va decidir no formar part orgànicament del Consell. "La seva legitimació arriba dels membres del Govern legítim a l'exili, que defensem la declaració d'independència", ha insistit l'expresident. "No pretenem presentar-nos a les eleccions ni fer política partidista", ha ressaltat."Defensem des de la capital d'Europa el que va passar el 2017", ha apuntat Puigdemont, que ha denunciat que hi ha hagut persones que han volgut "estigmatitzar" l'acte de Perpinyà per un presumpte deix "electoralista". "Si algú tenia algun dubte, els demano que mirin l'acte i que siguin honestos a l'hora d'analitzar si allò va ser d'un candidat o d'unes sigles concretes", ha apuntat el dirigent de JxCat. Pel que fa als xiulets a la intervenció de Junqueras, ha indicat que van ser per la taula de diàleg, no dirigits a les paraules de l'exvicepresident i líder d'ERC.

