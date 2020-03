​L'independentisme tornaria a tenir majoria en unes eleccions catalanes, segons una enquesta de l'«ABC»

GAD3 para Cataluña (2M): desplome ⬇️⬇️⬇️ de Ciudadanos 🍊 y caída ⬇️⬇️ de Junts 🥑.



ERC 🍋 disparada ⬆️⬆️ con 43 escaños, el PSC 🌹 segundo y Vox 🥦 entra con 4.https://t.co/EqNRLwPZK9 pic.twitter.com/p1Xbp41b4D — electomania (@electo_mania) March 2, 2020

L’independentisme continuaria sent majoritari a Catalunya si avui se celebressin eleccions al Parlament. I ERC rendibilitzaria la seva aposta pel diàleg, amb un increment important de vots que arravataria a JxCat. Aquestes són les dues principals conclusions de l’enquesta que publica avui l’ABC. Segons el rotatiu madrileny, ERC obtindria una còmoda victòria, amb 43 diputats, 11 més dels actuals (32). Per contra, JxCat perdria 10 diputats i cauria fins als 24, perdent fins i tot la segona posició amb el PSC, que s’enfilaria fins als 27 escons (ara 17). La CUP passaria dels quatre diputats actuals als sis.Amb aquest resultat, l’independentisme podria tornar a formar govern. ERC i JxCat sumarien 67 diputats, a un de la majoria absoluta. Si s’hi adherís la CUP, podrien ser 73.Un altre dels fets destacats de l’enquesta és la patacada de Cs, que passaria de guanyar les eleccions amb 36 diputats a només 12. La seva caiguda serviria per donar aire al PP, que pujaria dels quatre als nou diputats i permetria a Vox entrar al Parlament, amb quatre diputats. En Comú Podem també pujaria una mica: de vuit a 10 escons.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor