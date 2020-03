Un Barça frustrat perd el liderat al Bernabéu (2-0)

Semblava que aquesta opció no existia, però sí. Després de quatre anys consecutius guanyant al Bernabéu en Lliga, aquest diumenge ha arribat la derrota. Un conjunt blaugrana que ha quallat una molt bona primera part, en la qual ha perdonat en excés -Courtois ha salvat els seus diverses vegades-, s'ha desdibuixat en el segon període i no ha pogut fer gaire res més que veure com els de Zidane els anaven sotmetent. Els gols de Vinicius i Mariano han donat els tres punts -i el liderat, de nou- al Reial Madrid aquest vespre.

Tots dos equips han saltat a la gespa amb molta intensitat. El Barça, amb facilitat per combinar, ha tingut el control general del joc. La primera ocasió perillosa, però, se l'ha apuntada el Reial Madrid, aconseguint sortir molt bé des de darrere. Piqué ha evitat mals majors.



La rèplica blaugrana ha arribat pocs minuts després: Messi ha habilitat el seu gran soci, Jordi Alba, que ha servit el gol amb safata de plata a Griezmann. El francès, però, no ha enganxat gens bé el xut i l'ha enviat fora des del punt de penal.

En alguns instants de la primera meitat, el Clàssic semblava un mega-rondo del Barça. Els de Setién, dominadors, han fet un passa endavant i han monopolitzat el perill. A la mitja hora de joc ha arribat l'oportunitat més clara. El conjunt català ha passat de jugar en horitzontal, amb calma, a una transició vertical rapidíssima en segons. Courtois, però, ha evitat el primer de Leo Messi.I cinc minuts després, el porter del Madrid ha tornat a protegir meravellosament bé la seva porteria. Una passada estratosfèrica de Griezmann ha permès a Arthur plantar-se a l'àrea. El brasiler ha intentat picar-la per sobre de Courtois, però aquest ha reaccionat de luxe.La història s'ha tornat a repetir, per tercera vegada, en menys de dos minuts. De nou, l'inici de la jugada ha estat una gran passada des del mig del camp culer. En aquesta ocasió, el protagonista ha estat Busquets, que ha habilitat Messi. Courtois, però, entestat en mantenir vius als seus, ha desviat el xut sec de l'astre argentí.I si Courtois havia estat vital per mantenir el marcador a zero a la primera part, en l'inici del segon període ha estat el torn de Ter Stegen. El Madrid, molt més viu- ha sacat ràpid un córner, la defensa blaugrana ha badat -déjà-vu d'Anfield- i el porter alemany ha hagut de fer una aturada magnífica a mà canviada.I pocs minuts després, el millor porter del món ho hagut de tornar a fer. Ter Stegen ha desviat una rematada d'Isco i Piqué ha evitat definitivament que la pilota creués la línia de gol. Els locals han sortit del vestidor amb molta més intensitat i han aconseguit sotmetre el Barça, que ha perdut el domini al mig del camp.El domini blanc s'ha traduït en gol al minut 71. Ha estat amb una dosi clau de fortuna. Immediatament després que Braithwaite estigués apunt de superar Courtois en la primera que ha tingut, Vinicius ha obert la llauna. El xut del davanter ha rebotat en Piqué i ha acabat anant a parar al fons de la xarxa.Un Barça completament desdibuixat i sotmès ha estat incapaç de reaccionar. Els minuts han anat passant fins que, ja al descompte, Mariano ha furgat en la ferida amb el segon gol. Els tres punts -i el liderat- s'han quedat definitivament a casa.

