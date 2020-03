Cap de setmana negre a les carreteres catalanes. Cinc persones han mort en dos accidents mortals, segons la informació facilitada pel Servei Català de Trànsit (SCT) amb dades fins diumenge al vespre. Els dos sinistres s'han produït de matinada.El primer, a l'N-240 a Tarragona, quan una sortida de via d'un turisme ha provocat la mort dels tres ocupants. El segon accident s'ha registrat la matinada de diumenge a la GI-682 a Lloret de Mar, molt aparatós , quan dues persones han sortit de la via amb el cotxe i s'han precipitat per un desnivell de 30 metres. En impactar amb el terra, el vehicle s'ha incendiat.Amb aquestes víctimes són 23 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya. El 2020 ha començat amb una dinàmica molt negativa: els accidents han augmentat un 17% en els dos primers mesos de curs i ja s'han comptabilitzat cinc víctimes mortals més que en el mateix període de l'any passat.

