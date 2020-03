Mor una corredora de 30 anys a la Marató de les Vies Verdes de Platja d'Aro

Una corredora de 30 anys de Palamós, al Baix Empordà, ha mort durant la Marató de les Vies Verdes que s'ha celebrat aquest diumenge a Platja d'Aro. Segons ha avançat TV Costa Brava, la dona ha patit una aturada cardiorespiratòria pels volts de les 11 del matí quan ja enfilava la línia de meta.Els equips d'emergència han acudit de seguida per intentar reanimar-la però no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, ha lamentat a través de les xarxes socials la mort de la corredora. Jiménez ha recordat que la jove havia participat en el carnaval de la localitat la setmana passada i ha donat el condol a la família.

