La recepta per fer gel desinfectant de mans a casa que ha fet furor a Itàlia

A mesura que s'estenen els casos de coronavirus a Catalunya, també augmenta la demanda de gel desinfectant de mans, que cada vegada costa més trobar a les farmàcies . És el mateix procés que ja van experimentar -en una magnitud molt superior- a Itàlia els darrers dies, on s'han registrat casos de desabastiment i, en paral·lel, de preus escandalosament inflats a internet.La solució al país veí ha vingut d'una recepta casolana, que s'ha divulgat a diversos mitjans escrits, a les xarxes i fins i tot a la televisió . Una recepta, a més, amb un origen oficial i respectable al màxim: la recomana la mateixa Organització Mundial de la Salut des de fa almenys una dècada.Les autoritats sanitàries recalquen, no obstant, que rentar-se les mans amb aigua i sabó és suficient per prevenir el coronavirus. El gel desinfectant, en aquest sentit, seria útil només en situacions on no tenim forma de rentar-nos les mans.El químic italià Dario Bressanini ha divulgat igualment la recepta al seu canal de Youtube, que ja ha tingut més de 300.000 visites en només quatre dies.

Guia de l'OMS per elaborar desinfectant de mans by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor