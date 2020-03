Una dona morta i un ferit en ser atropellats pel tren a Mollet del Vallès

Una dona ha mort i un home ha quedat ferit en un atropellament entre les estacions de Mollet Sant Fost i Montmeló, al Vallès Oriental, a la línia R11 de Rodalies . Tot apunta a un accident. La persona ferida ha estat traslladada a l'hospital més proper. Els fets han tingut lloc sobre dos quarts de cinc de la tarda d'aquest diumenge.Segons ha informat SER Catalunya, les dues persones atropellades caminaven pel costat de la via. Els Mossos d'Esquadra ja han obert una investigació per esclarir els fets.Com a conseqüència, s'acumulen retards d'uns 60 minuts a l'R2 i l'R11 ja que els trens han hagut de circular per via única durant força estona. Des de mitja tarda ja es torna a circular per les dues vies.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor