L'alcalde de Santa Bàrbara (JxCat) renuncia al càrrec

El que ha estat alcalde de Santa Bàrbara des de l'any 2015, Alfred Blanch (Junts per Santa Bàrbara), renunciarà formalment al seu càrrec aquest dilluns 2 de març.La notícia s'ha precipitat aquest diumenge després que el fins ara batlle hagi fet arribar a través de Whatsapp a les seves persones més properes un missatge en el que comunica: "per motius personals demà deixaré el càrrec d'alcalde. No em sento a gust des de fa temps. Prefereixo que algú amb ganes ocupi el meu lloc", segons ha avançat laDavant d'aquest fet, el grup de Junts per Santa Bàrbara, llista amb què es va presentar Alfred Blanch, ha corroborat la notícia en un comunicat a Facebook en el qual asseveren que formalitzarà la renúncia aquest dilluns "per motius personals".Així mateix, subratllen que a partir d'aquest dilluns també es posaran en marxa els mecanismes que estableix la llei per tal de donar entrada a un nou regidor, i procedir al nomenament d'un nou alcalde.Segons la llei, la renúncia d'un regidor implica l'entrada al ple del següent membre de la llista, en aquest cas, seria Agustí Espuny i Fluixà.Pel que fa a l'alcaldia, la Llei del Règim Electoral General estableix que la vacant en l'Alcaldia es resol considerant que encapçala la llista en què hi figurava l'alcalde "el següent de la mateixa, llevat que renunciï a la candidatura". Així, el següent de la llista que podria ocupar el càrrec seria Antonio Ollés, a no ser que renunciï a ocupar-lo.S'ha de tenir en compte que Junts per Santa Bàrbara governa gràcies a un pacte de Govern amb ERC, pel qual Manel Crespo és tinent d'alcalde.Alfred Blanch forma part del ple municipal de Santa Bàrbara des del 2007, any en què va entrar com a regidor. El 2015 va aconseguir revalidar la majoria absoluta com a cap de llista després de substituir Jordi Boronat, que va abandonar la política. En les darreres eleccions Blanch, tot i aconseguir ser la força més votada, va perdre la majoria absoluta, fet que va obligar Junts x Santa Bàrbara a establir pactes.

