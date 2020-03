Estira-i-arronsa entre Girona i la Generalitat pel Cul de la Lleona i el coronavirus

La decisió de precintar el Cul de la Lleona per prevenir possibles contagis del coronavirus hadonat peu a un intercanvi de missatges contradictoris entre l'Ajuntament de Girona i el Departament de Salut. Concretament, sobre quina és la posició de cadascuna de les administracions respecte com actuar davant del nou brot víric.Mentre que dissabte el govern municipal va decidir tancar l'estàtua perquè s'havia diagnosticat el primer positiu a la ciutat, aquest matí la consellera Alba Vergés se'n desmarcava en una entrevista a RAC1: "De moment nosaltres encara no hem demanat restriccions en cap lloc públic. Això ha de formar part d'un consens mèdic".Ara bé, la història no ha acabat aquí. Poques hores després de les declaracions de la consellera, l'Ajuntament ha respost assegurant que la decisió no és quelcom aleatori, sinó que s'ha pres tot seguint les recomancions del Servei de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (SVEC), amb qui estan en "permanent contacte".Després de l'intercanvi de versions via mitjans de comunicació i xarxes, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i la consellera han mantingut una conversa telefònica per "actualitzar la informació sobre el coronavirus a la ciutat". La conclusió de la trucada ha estat que, pel moment, l'accés al Cul de la Lleona –on és tradició que el turista o visitant hi faci un petó-es mantingui precintat de manera preventiva.

